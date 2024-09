Le nouveau FIAT DOBLÒ lancé en Tunisie

Le nouveau FIAT DOBLÒ est lancé en Tunisie. Italcar, concessionnaire officiel en Tunisie des marques FIAT et FIAT Professional ainsi que Jeep et Alfa Romeo, a présenté le tout nouveau FIAT Professional Doblò désormais disponible sur le marché tunisien.

Grâce à des solutions ingénieuses et innovantes qui rendent la conduite en ville moins stressante et beaucoup plus sûre, le nouveau Doblò est le partenaire idéal de tous les travailleurs professionnels sous le slogan « BE PRO, BE Doblò » qui peut être traduit par « SOYEZ PRO, Soyez Doblò ».

Le Doblò maintient son attractivité en ajoutant de nouvelles fonctionnalités qui répondent aux usages des clients et aux nouveaux besoins de mobilité : design renouvelé, plaisir de conduite et sécurité optimisés. Polyvalent, spacieux, flexible et adapté aux besoins de chacun, le nouveau Doblò offre sans compromis modernité et commodité.

Ce nouvel utilitaire de Fiat Professional est doté d’un moteur HDi 1,6 litre de 90 chevaux couplé à une boîte manuelle à 5 rapports.

Il répond parfaitement aux besoins des professionnels en Tunisie en intégrant de nouvelles fonctionnalités, et se distingue par son nouveau design avec ses phares redessinés, tout en conservant son attrait emblématique.

« Ce tout nouveau modèle de Fiat va encore consolider la place de leader sur le segment des utilitaires que nous occupons depuis plusieurs années d’affilée », a déclaré M. Kaïs Krima, Directeur Général d’Italcar, à l’occasion de la cérémonie de lancement. « Nous sommes fiers de cette adhésion des professionnels en Tunisie qui ont adopté nos différents modèles grâce à leurs performances et à leur polyvalence avec le meilleur rapport qualité du marché et un SAV aux standards de la marque », a encore ajouté le premier responsable du concessionnaire.

Le nouveau Doblò se présente avec un ensemble de caractéristiques spécifiques :

Polyvalence et modernité : Grâce à sa polyvalence, son espace généreux et sa flexibilité, il s’adapte à l’ensemble des usages des clients contemporains sans compromis entre la modernité et la praticité.

Connectivité et multimédia : Le nouveau Fiat Doblò est équipé des dernières technologies de connectivité pour affronter les défis professionnels quotidiens. Parmi ces technologies, on trouve un écran tactile 10″radio compatible avec Apple CarPlay et Android Auto™, qui optimise l’expérience de conduite.

Sécurité : En matière de sécurité, le nouveau Fiat Doblò est équipé du système de correction et d’assistance à la conduite ESC, ainsi que du système anti-patinage (ASR). Il dispose également d’airbags frontaux et latéraux à l’avant et d’un détecteur de fatigue.

Design: Le nouveau Doblò présente un nouveau style à l’avant, avec ses nouveaux phares lui conférant une identité visuelle plus affirmée, ainsi qu’un nouveau logo à l’arrière.

Intérieur : le véhicule a été repensé avec un nouveau volant intégrant le dernier logo FIAT, et à un tableau de bord redessiné.

Tout l’espace intérieur du nouveau Fiat Doblò a été adapté aux besoins les plus spécifiques, offrant différentes configurations d’assise et de rangement, grâce au Magic Cargo qui offre aux professionnels une flexibilité maximale pendant la conduite et le transport.

Avec plus d’un siècle d’histoire, FIAT Professional est une référence dans l’industrie des véhicules commerciaux grâce à l’efficacité et à la fiabilité élevées de ses véhicules, à une large gamme de solutions personnalisées et à son réseau dédié toujours aux côtés de ses professionnels. Il est proposé à partir de 67 500 DT TTC.

Communiqué