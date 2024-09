Lutte contre la rage : des activités de sensibilisation à l’occasion de la journée mondiale

Un programme destiné à tous les établissements scolaires et universitaires sous la supervision d’enseignants et de spécialistes a été élaboré par le ministère de la santé, afin de sensibiliser les élèves et les étudiants à l’importance du traitement préventif contre la rage.

La direction des soins de santé de base relevant du ministère de la santé organise a cet effet, plusieurs activités de sensibilisation à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la rage qui coïncide avec le 28 septembre de chaque année.

Le programme de cette manifestation comprend des actions de sensibilisation et de distribution du pacte de la famille afin que les élèves et les parents contribuent à la lutte contre ce phénomène, qualifié de “dangereux” par le ministère de la santé.

Il comporte également des visites à plusieurs établissements universitaires et aux espaces commerciaux en partenariat avec l’organisation du croissant rouge tunisien et aux jardins d’enfants relevant du ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, outre un concours de dessin dans un espace éducatif.

Par ailleurs, ces activités de sensibilisation se tiendront dans les lieux de culte (mosquées) relevant du ministère des affaires religieuses, dans les marchés hebdomadaires en partenariat avec l’organisation tunisienne des scouts et sur les lieux de travail, en coordination avec la médecine de travail.

Une journée scientifique et des ateliers seront organisés par le ministère de la santé dans les facultés de médecine.

