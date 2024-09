Météo en Tunisie : ciel nuageux, températures stationnaires

La Météo en Tunisie affiche un ciel généralement peu nuageux, puis partiellement nuageux sur la plupart des régions, vendredi 27 septembre 2024. Le vent soufflera de secteur Ouest se dirige vers le secteur Nord, faible à modéré d’une vitesse entre 15 et 30 km/h.

Le vent soufflera relativement fort, au cours de la nuit, près des côtes Nord, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

La mer sera moutonneuse à agitée au Nord, pendant la nuit. Les températures maximales seront comprises entre 31 et 37 degrés au Nord, au Centre-est et sur les hauteurs ouest et entre 34 et 39 degrés dans le reste des régions.