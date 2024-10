La startup tunisienne Epic Valor X remporte le 1er prix du programme IFAV avec le jeu Hannibal VR

La startup tunisienne Epic Valor X a remporté le premier prix du programme Incubateur Francophone Virtuel Africain (IFAV), qui a mis en compétition 13 startups en provenance de 13 pays africains, reconnus pour leur innovation et leur engagement entrepreneurial.

Epic Valor X s’est positionnée en première place du programme avec le projet “Hannibal VR”. Il s’agit d’un jeu éducatif interactif en réalité virtuelle inspiré de la deuxième guerre punique. Ce projet facilite et enrichit l’apprentissage en intégrant des technologies de pointe à l’éducation traditionnelle, rendant ainsi l’expérience plus accessible et inclusive.

Hannibal VR, le jeu VR qui a été présent dans plusieurs manifestations à l’instar de la foire internationale du livre de Tunis (FILT 2024), vise à offrir une expérience immersive tout en éduquant les utilisateurs sur des événements historiques.

Abdelaziz Ayed à la tête de l’équipe Epic Valor X, déclare : “Ce prix témoigne de notre dévouement à révolutionner l’éducation grâce à notre jeu éducatif”. Il ajoute “Merci à tous ceux qui nous soutiennent dans cette aventure et croient en notre mission d’offrir des solutions éducatives innovantes. Ensemble, nous construisons un avenir prometteur pour l’éducation en Afrique.”.

Epic Valor X avait remporté le premier prix du Concours des Meilleures Initiatives Innovantes et Entrepreneuriales 2024 de l’Université de Monastir. La startup tunisienne aspire à développer davantage ses projets et à explorer d’autres opportunités dans le domaine du jeu vidéo et de l’éducation. Elle s’engage à utiliser la technologie pour améliorer l’éducation, en rendant l’apprentissage plus engageant et interactif grâce à la réalité virtuelle.

L’Incubateur Francophone Africain Virtuel (IFAV) organise la 6ème édition de ce prix. Il s’agit d’un programme d’accompagnement des jeunes entrepreneurs africains dans la création et le développement de leurs projets de startups innovantes à caractère social, créé en 2018 par l’Agence Universitaire de la Francophonie.

En début du mois de septembre 2024, l’équipe d’Epic Valor X a remporté le Prix Coup de Cœur de kickoff.tn lors de la 2ème Forum Régional du Crowdfunding à Sfax.

I.D.