Taraabiyat Ennejma Ezzahra de retour du 17 au 20 octobre 2024 (Programme)

La manifestation Taraabiyat Ennejma Ezzahra est de retour du 17 au 20 octobre 2024. Organisé par le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes, CMAM au Palais Ennejma Ezzahra au village de Sidi Bou Said, l’événement met à l’honneur les grandes voix du patrimoine musical tunisien et arabe.

Ce rendez-vous musical met à l’honneur quatre grands maîtres qui ont marqué l’histoire de la chanson tunisienne et arabe, à travers quatre soirées successives, informe la CMAM.

Ces soirées seront consacrées à deux icônes de la chanson tunisienne, Mohamed Jamoussi et Ali Riahi ainsi qu’à deux figures emblématiques de la chanson arabe, Mohamed Abdelwahab et Wadii Essafi.

Programme du Tarabiyat Ennejma Ezzahra 2024

– Jeudi 17 octobre : Anis Latif chante Mohamed Jamoussi

– Vendredi 18 octobre : Amine Saïd chante Ali Riahi

– Samedi 19 octobre : Mohamed Saïd chante Wadih El Safi

– Dimanche 20 octobre : Mohamed Jbali chante Mohamed Abdel Wahab

Anis Letaief est un artiste chanteur qui excelle dans l’interprétation des classiques du chant Arabe. Il sera présent pour la première fois au festival « Taarabiyat Ennejma Ezzahra » avec la troupe nationale de la musique.

Mohamed Ben Said est un artiste professionnel, compositeur et joueur de Oud. Titulaire d’une licence fondamental en musique et musicologie spécialité chant et technique de chant. Il a participé à plusieurs festivals en Tunisie. Il sera pour la première fois sur la scène d’ennejma ezzahra pour rendre hommage à Wadi Safi.

Amine Saied est un jeune artiste tunisien, professeur de chant et titulaire d’une maitrise en musique et musicologie, spécialité chant arabe et technique de chant.

Il sera sur la scène d’enejma Ezzahra pour la première fois pour chanter « Ali Riahi » accompagné de la troupe National de la musique.

Mohamed Jebali est un chanteur compositeur et interprète. Après plus de 25 ans de métier, Mohamed Jebali a su imposer son style et il est devenu une référence incontournable dans le monde Arabe.

Il sera sur le scène d’Ennejma Ezzahra pour rendre hommage à Mohamed Abdelwaheb.

Tous les spectacles commencent à 20h30. Les billets seront disponibles à partir du mardi 1er octobre aux guichets d’Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Said. Le billets achetés pour l’édition précédente, annulée, restent valables pour cette nouvelle édition précise la CMAM.

Plus d’informations sur les artistes et les spectacles sont disponibles sur le site https://www.cmam.tn/

Tekiano