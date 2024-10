TGM Gallery à La Marsa abrite l’exposition “Au Fil de la Mémoire”, hommage à l’art du tissage de Gafsa. Organisée par le projet Creative Tunisia, du 3 au 17 octobre 2024, c’est une exposition collective de tapisseries artistiques réalisées par les ateliers de Gafsa.

Cette exposition collective met à l’honneur le savoir-faire ancestral et millénaire de la tapisserie de Gafsa, remis au goût du jour grâce à la collaboration entre des artisans locaux et des artistes contemporains.

Elle rend hommage au tisserand Hmida Wahada, “le magicien des couleurs” et l'”équilibriste des formes”, qui a modernisé la tapisserie de Gafsa. Il est connu pour avoir produit dans son atelier où travaillaient plus de cinquante femmes, de magnifiques collections. En parallèle, la galerie présentera au cours de cette exposition, une collection de tapisseries d’artistes bien plus anciennes, signées Gorgi, Nja Mahdaoui ou Rachid Koraïchi.

Hmida Wahada est un artiste talentueux et inventif qui a su marier tradition et innovation dans cet art millénaire. Aujourd’hui, seule Aïcha, l’une de ses héritières, perpétue ce savoir-faire avec un groupe de vingt artisanes, qui continuent de tisser des œuvres fidèles aux symboles et techniques d’antan.

Financé par l’Union européenne avec une contribution de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement et mis en œuvre par l’ONUDI en partenariat avec l’Office National de l’Artisanat Tunisien, le projet Creative Tunisia, composante du programme européen Tounes Wijhetouna visant à soutenir le développement de l’artisanat et du design en Tunisie, a invité ainsi cinq artistes contemporains connus – Feryel Lakhdar, Tahar Jaoui, Houda Rajab, Majed Zalila et Koom – à participer à cette aventure en créant des œuvres spécialement destinées à être tissées par les artisanes de Gafsa.

Tekiano