L’Agence Nationale de Cyber Sécurité met en garde contre l’augmentation des cyberattaques

L’Agence Nationale de Cyber Sécurité (ANCS) alerte les utilisateurs sur l’intensification des attaques en ligne par des cybercriminels qui profitent de cette période pour cibler les internautes, en particulier ceux actifs sur les réseaux sociaux. Ces criminels lancent des campagnes d’hameçonnage sophistiquées et diffusent des publicités trompeuses promettant des gains faciles.

Des Techniques d’Escroquerie de Plus en Plus Sophistiquées

Les arnaques se présentent souvent sous forme de messages frauduleux imitant des organismes officiels, des banques ou des entreprises bien connues. Les victimes sont incitées à cliquer sur des liens malveillants, ce qui peut entraîner l’installation de virus sur leurs appareils ou le vol d’informations personnelles sensibles, telles que des numéros de carte bancaire ou des mots de passe.

Recommandations de l’ANCS pour Se Protéger

Pour se prémunir contre ces cyberattaques, l’ANCS recommande aux utilisateurs de suivre plusieurs mesures de sécurité essentielles :

– Ne pas cliquer sur les liens suspects dans les emails ou messages, même s’ils semblent provenir de contacts connus.

– Ne pas télécharger de fichiers joints à des messages non sollicités.

– Ne jamais divulguer d’informations personnelles (numéros de carte bancaire, mots de passe, etc.) sur des sites web non sécurisés.

– Vérifier l’authenticité des sites web en consultant l’URL et en recherchant des avis d’autres utilisateurs.

– Utiliser un logiciel antivirus à jour et activé sur tous les appareils connectés.