Lancement du prix Tounes Lik de la meilleure vidéo créative

L’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) annonce le lancement du Prix Tounes lik de la Meilleure Vidéo Créative. Ce concours ouvert aux jeunes de plus de 18 ans, vise à valoriser les créatifs tunisiens oeuvrant à la promotion de la destination Tunisie à travers des productions vidéo innovantes et originales, précise l’ONTT.

Le concours est lancé à l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale du Tourisme, qui coincide avec le 27 septembre, et récompensera la meilleure vidéo promotionnelle qui mettra en lumière la diversité et la richesse de la Tunisie, en tant que destination touristique privilégiée.

Les jeunes talents du secteur audiovisuel, ainsi que tous les passionnés par la réalisation de vidéos publicitaires et promotionnelles et par la production de contenu pour les médias sociaux, peuvent participer à ce concours et réaliser un film promotionnel sur la Tunisie.

Trois catégories de prix seront décernées pour 3 thématiques :

– Le Tourisme culturel,

– le Tourisme alternatif,

– le Tourisme saharien et oasien.

Formulaire de Participation : Prix TounesLik de la Meilleure Vidéo Créative : https://form.jotform.com/242616529438564

Les candidats peuvent envoyer leurs vidéos jusqu’au 26 octobre 2024.

Tekiano