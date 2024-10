GNV compte lancer de nouvelles lignes directes entre Tunis-Rome et Tunis-Palerme

La cinquième édition des GNV Awards, de la compagnie maritime italienne GNV, vient de se tenir dans la ville italienne de Naples. Cet événement annuel de la Compagnie italienne de ferries relevant du Groupe MSC ; qui exploite 31 lignes dans 7 pays dont la Tunisie, le Maroc, l’Espagne, la France et Malte ; vise à renforcer ses liens avec les partenaires commerciaux et à récompenser les meilleures agences de voyage.

Cette édition 2024 s’est déroulée à bord du navire « La Suprema », qui dessert la Tunisie et qui était à l’occasion amarré dans le port de Naples. Elle a vu la présence de plus de 300 représentants d’agences de voyage italiennes et internationales, ainsi que de nombreux journalistes spécialisés.

Le programme des « GNV Awards 2024 » s’est étalé sur deux journées. Il a vu comme à l’accoutumée, la remise des Prix GNV à 200 partenaires commerciaux et la nomination des « Elite Partner », les meilleures agences de voyage sélectionnées dans le cadre du programme du même nom lancé en 2017, qui garantit aux agences Top Adv de bénéficier de certains avantages et initiatives dédiées, afin de consolider leur connaissance des services et produits GNV, de garantir une visibilité et une diffusion maximales et d’offrir aux clients un service encore plus complet.

L’agence « Yesmin Tours » a été récompensée dans ce cadre comme la meilleure agence qui dessert la Tunisie. GNV a par ailleurs nommé 5 nouveaux « Elite Partner » parmi les agences de voyage italiennes et étrangères.

Dans la soirée, 3 nouvelles agences Premium ont été nommées.

L’événement a également vu l’organisation d’une conférence de presse dédiée à la présentation des résultats de l’été 2024 de GNV qui, conformément aux chiffres de 2023, a transporté environ 1,6 million de passagers au cours des quatre mois allant de juin à septembre 2024, confirmant une tendance régulière et solide.

En particulier, les meilleures performances ont été enregistrées sur les itinéraires pour la destination Sardaigne qui se confirme une fois de plus comme leader des liaisons italiennes, enregistrant une augmentation de 6 % par rapport aux résultats déjà excellents de 2023. Le Maroc a également enregistré d’excellents résultats, les meilleurs parmi les destinations internationales, avec une augmentation de 7 % du nombre de passagers.

« Nous pouvons être satisfaits de la saison que nous venons de vivre compte tenu de l’environnement de marché difficile dans lequel nous avons opéré cette année. Nous avons pu confirmer notre position dans le secteur en répondant de manière proactive à certaines difficultés opérationnelles que l’on peut rencontrer dans notre domaine.

Cette capacité de réaction nous a permis de garantir, cette année encore, un taux de ponctualité de 95%. Les données du quatrième trimestre, au cours duquel nous enregistrons déjà une tendance positive avec une augmentation des volumes de +15 %, nous permettent d’envisager l’avenir avec confiance. Il s’agit là en effet d’un signal important qui confirme la solidité des investissements réalisés jusqu’à présent » : a déclaré dans ce cadre Matteo Della Valle, Chief Passengers Commercial Officer de GNV, avant d’ajouter dans ce sens :

« Parmi les objectifs à moyen terme, figurent la poursuite et le renforcement de la croissance entreprise ces dernières années, qui verra un nouvel essor avec l’arrivée de quatre nouveaux ferries d’ici 2026 : Le « GNV Polaris » prévu avant la fin 2024, le « GNV Orion » en 2025, le « GNV Virgo » et la quatrième unité en 2026. Les navires nouvellement construits répondront aux normes les plus strictes en termes d’efficacité et d’impact sur l’environnement. Elles seront toutes équipées pour le cold ironing et deux d’entre elles seront alimentées par un double carburant, le GNL.

Nous concentrons également nos investissements sur la rénovation des navires déjà en exploitation, dont celle qui vient de s’achever sur l’Excelsior pour le relookage et la modernisation de certains espaces et services à bord. Ce n’est que le début d’un projet qui verra l’implication progressive des autres unités de la flotte ».

Importance de GNV dans l’économie italienne

Le PDG de la compagnie Matteo Catani, a pour sa part insisté sur l’importance de GNV dans l’économie italienne rappelant que GNV a récemment publié son Rapport de Communauté 2024, qui représente la synthèse d’une analyse précise de ses dernières années d’activité et du lien entre l’entreprise et l’Italie dans le but de mesurer l’impact économique, environnemental et social de la Compagnie sur les territoires où elle opère.

En 2023, GNV a accueilli plus de 2,4 millions de passagers, près d’un million de véhicules et plus de 4 millions de mètres linéaires de marchandises à bord de ses navires. Chaque escale de l’un de ses navires emploie entre 150 et 160 travailleurs, parmi lesquels des marins, des dockers, des autorités, des opérateurs de billetterie et des agents de voyage. Tout cela a contribué à générer un montant estimé à 1,36 milliard d’euros pour l’économie nationale italienne.

En ce qui concerne le secteur du fret, les navires de la compagnie ont transporté un total de 2,9 millions de tonnes de marchandises d’une valeur de 7,4 milliards d’euros, soit 0,35 % du PIB de l’Italie. À la valeur générée par le secteur du fret s’ajoute celle avec laquelle GNV, par ses activités, contribue au développement et à la richesse de l’industrie touristique : selon les estimations, chaque touriste débarquant d’un ferry dépense en moyenne environ 130 euros par jour dans la région (pour un séjour moyen de 10 jours), générant ainsi une valeur additionnelle pour l’industrie du tourisme de plus de 800 millions d’euros.

Selon son PDG, GNV ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et vise à renforcer ses parts de marché par l’acquisition de nouveaux ferries, l’amélioration continue de la qualité de ses services et l’ouverture de nouvelles lignes.

Il a indiqué dans ce cadre que sa compagnie est prête pour l’ouverture de lignes directes entre Tunis-Palerme et Tunis- Civitavecchia-Rome, mais que cela est tributaire de l’accord des autorités Tunisiennes.

Communiqué