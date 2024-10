La Cité des Sciences de Tunis organise la Journée de l’Espace sous le thème Espace et Changement climatique

La Cité des Sciences de Tunis organise la Journée de l’Espace ce samedi 5 octobre 2024. Cette journée dédiée aux sciences de l’espace débute à partir de 10h00 du matin et propose plusieurs activités pour les curieux et fans des sciences et de l’espace.

Elle s’insère dans le cadre de la célébration de la Semaine mondiale de l’espace qui se déroule du 4 au 10 octobre. Cet événement annuel commémore le lancement du premier satellite artificiel, Spoutnik 1, le 4 octobre 1957, ainsi que l’entrée en vigueur du Traité sur l’espace le 10 octobre 1967.

Le thème de cette année est “L’espace et le changement climatique“. La CST a prévu un programme riche en contenu scientifique, visant à sensibiliser le grand public sur les liens entre activités spatiales et protection de l’environnement.

Au programme de la journée de l’espace, plusieurs Conférences qui seront données par des scientifiques de renommée :

-“Les satellites au service de la protection des plages contre l’érosion marine” présentée par Mme Oula Amrouni, Professeur Associé et Coordinatrice UNESCO IHP FRIEND-Water Mediterranean (MEDFRIEND), à l’INSTM.

– “La mécanique spatiale” présentée par M. Riadh Ben Nessib, Professeur d’Encadrement Scientifique en chef à la CST.

– “Utilisation des technologies spatiales pour la gestion des ressources naturelles” présentée par Mme Zeineb Kassouk, Maître assistante à l’INAT et Coordinatrice du Master GEOMAG.

– “Pourquoi un observatoire astronomique et géodynamique” présentée par M. Noamen Rebai, Professeur en Géomatique à l’ENIT.

Les visiteurs auront la possibilité à des ateliers et découvrir des exposés portant sur ‘La mécanique orbitale avec Python’, ‘Comment traquer la Station Spatiale Internationale (ISS)’ au Planétarium de la cité des sciences, ‘Les débris spatiaux’ et Le positionnement par satellites GPS.

L’entrée est libre et gratuite à tous à la cité des sciences de Tunis, qui incite le public à ne pas manquer cet événement pour en savoir plus sur les technologies spatiales et leur rôle crucial dans la gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement.

Tekiano avec CST