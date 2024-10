Lancement d’un concours pour soutenir les petits projets verts et innovants en Tunisie, par le CITET

Le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET) a annoncé, mercredi, le lancement d’un concours pour soutenir et financer des petits projets verts et innovants en Tunisie.

Ce concours lancé en collaboration avec le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) cible les projets verts et innovants dans les secteurs de:

– l’énergie propre,

– le transport propre et intelligent,

– la gestion et le recyclage des déchets,

– les bâtiments verts et intelligents,

– la gestion durable des terres et le boisement urbain,

– la gestion et le recyclage des déchets,

– la gestion et la réutilisation des eaux usées,

– l’atténuation et l’adaptation au changement climatique,

– l’agriculture durable,

– le tourisme durable, etc.

Il s’adresse aux entrepreneurs, startups, organisations et universités (gouvernementales et non gouvernementales) et concerne les projets nouvellement créés ou déjà existants ayant un impact positif sur l’environnement et le développement durable. Le montant du financement pour chaque projet varie entre 5000 et 60 000 dollars américains.

Les entrepreneurs intéressés et dont les projets répondent aux critères du concours en termes de plafond de financement, de durabilité du projet et d’importance des impacts environnementaux, sociaux et économiques, doivent soumettre leur candidature avant le 30 novembre 2024.

Plus d’informations sur le site du CITET : http://www.citet.nat.tn/Portail/doc/AGENDA/667