Festival Vues sur les Arts du 16 au 20 octobre 2024 : l’événement qui conjugue cinéma et arts (Programme)

Le festival Vues sur les Arts est de retour du 16 au 20 octobre 2024 à l’Agora de la Marsa et à l’Agora Djerba. Cette 5e édition mettra en avant le lien entre le cinéma et les arts, en présentant une variété d’œuvres qui explorent des thèmes tels que la peinture, la musique, la danse, la mode, la littérature et l’art numérique.

Vues sur les Arts, est un événement autour du cinéma qui se veut non compétitif. Il se distingue par sa programmation cinématographique spéciale qui met en avant des biopics, des films documentaires et des fictions qui traitent des différentes formes de l’art.

C’est ainsi que le film d’ouverture de cette édition sera “Monsieur Aznavour” (2024) de Mehdi Idir avec le slammeur Grand Corps Malade, retraçant le parcours du grand chanteur franco-arménien Charles Aznavour (22 mai 1924-1er Octobre 2018).

Trois films en relation avec l’art pictural seront projetés. Il s’agit du film d’animation “Léo, La fabuleuse histoire de Léonard de Vinci” (2024) de Jim Capobianco en plus de deux autres films sur des artistes tunisiens de renommée; Hédi Turki à travers le film “L’homme abstrait” (2022) de Ramzi Jarboui et le documentaire sur Aly Issa “L’homme qui est devenu musée” (2019) de Marwen Trabelsi.

Deux biopics sur des figures internationales de la mode sont prévus à l’instar de “Mcqueen” de Peter Ettedgui avec Tom Frod, Kate Moss et Naomi Campbell (2019) et “Lee Miller” d’Ellen Kuras avec Kate Winslet (2024).

Un focus Portugal est prévu lors de la cérémonie de clôture qui verra la projection d’un documentaire sur la grande chanteuse cap-verdienne Cesaria Evora “Cesaria Evora: la diva aux pieds nus” d’Ana Sofia Fonseca (2023).

Programme du Festival Vues sur les Arts de du 16 au 20 octobre 2024

En parallèle aux projections, une exposition accompagnera le festival avec quatre grands artistes tunisiens; Mariem Bouderbala, Seifallah Dargouth, Omar Bey et Safa Attyaoui. Chacun proposera une création autour des quatre éléments du du philosophe Gaston Bachelard : l’Eau, l’Air, le Feu, et la Terre. De plus, une Master-Class sur l’Art du Documentaire est organisé avec le réalisateur français Jean-Michel Djian.

Le résultat de l’atelier “Courts Entre 2 Rives”, en partenariat avec l’association COPMED et qui permet à de jeunes réalisateurs méditerranéens de développer leurs scénarios de courts-métrages, sera présenté.

Quatre finalistes (un Tunisien, un Corse, un Italien et une Marocaine) présenteront leurs projets devant un jury. Deux réalisateurs seront sélectionnés, dont un lauréat 2024 qui recevra un prix pour lancer son projet et rencontrer des producteurs.

S.B.