Météo en Tunisie : vent fort, températures en légère hausse

La Météo en Tunisie se caractérise par un temps localement brumeux le matin du jeudi 03 octobre 2024, sur les côtes et partiellement nuageux en général à progressivement très nuageux l’après-midi sur les régions ouest du nord avec des cellules orageuses accompagnées de pluies locales sur le reste des régions du nord.

Le vent est de secteur ouest relativement fort de 40 à 60km/h près des côtes nord au sud avec des vents de sable et faible à modéré, de 15 à 30km/h sur le reste des régions. Lors des orages, la vitesse du vent atteindra temporairement 70km/h.

Mer généralement peu agitée à agitée et très agitée au nord. Les températures son en légère hausse, les maximales sont situées entre 27 et 33 degrés au nord et sur les hauteurs et entre 33 et 37 degrés sur le reste des régions. A l’extrême sud-est, les températures atteindront 39 degrés.