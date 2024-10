Samsung Innovation Campus : un programme de formation en ligne en IA pour les jeunes Tunisiens

Samsung Electronics en Tunisie annonce le lancement de son Samsung Innovation Campus (SIC). Il s’agit d’un programme de formation en ligne en intelligence artificielle (IA) et en apprentissage automatique (ML), destiné aux jeunes Tunisiens âgés de 18 à 29 ans.

Ce cours en ligne, s’étendra sur neuf semaines, du 01er novembre 2024 au 31 Janvier 2025 et vise à doter les participants des compétences essentielles pour réussir dans un monde où les innovations technologiques s’accélèrent sans répit entraînant bien des bouleversements qu’il convient de dompter.

Apprendre, comprendre et embrasser le changement

Les technologies de nouvelle génération de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) redéfinissent notre quotidien et sont en train de remodeler la face de la planète, transformant en profondeur nos modes de vie, nos interactions et nos industries.

Samsung Electronics anticipe l’avenir et est déterminé à fournir aux générations actuelles et futures les compétences et ressources nécessaires pour évoluer avec confiance dans ce nouvel environnement.

Le programme de formation du Samsung Innovation Campus – SIC, permettra aux apprenant de maîtriser les concepts, outils et applications indispensables pour naviguer avec succès au cœur de notre monde en constante évolution.

Le cours proposé par le géant Coréen de l’innovation, se distingue par son équilibre entre la théorie et la pratique de l’IA. Les apprenants inscrits à la formation maîtriseront les outils et applications de la science des données, les algorithmes mathématiques, la modélisation de l’IA et les outils d’apprentissage automatique. Ils assimiliront les concepts fondamentaux de probabilité, de statistiques, d’algèbre linéaire et de Python.

Ils apprendront à utiliser l’IA pour résoudre des problèmes concrets et feront recours aux outils de machine learning dans la résolution de divers exercices pratiques et projets interactifs. Le cours inclura également des sections sur le traitement de textes pour en extraire des informations utiles, ainsi que sur la création de réseaux neuronaux, qui sont des outils avancés pour analyser des données.

À l’issue du programme, les apprenants acquerront une expérience pratique de la théorie, de la conception et de la mise en œuvre de l’IA et développeront également une expertise pratique dans la gestion de projets d’IA, en acquérant des compétences en conception, en implémentation et en communication des résultats.

Flexibilité et interactivité

La flexibilité du format d’apprentissage en ligne permet aux participants de suivre le cours à leur propre rythme, tout en bénéficiant de sessions interactives en direct. Ce cadre favorise une expérience d’apprentissage collaborative, où les étudiants peuvent échanger avec des experts de l’industrie et d’autres passionnés.

Conditions de participation au Samsung Innovation Campus

Les candidats à ce programme de formation, devront :

– avoir entre 18 et 29 ans,

– être résidents Tunisien,

– disposer d’une connaissance de base en statistiques et en programmation orientée objet (Java, JavaScript, C++).

Un test d’admission sera également requis pour confirmer leur éligibilité.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 23 octobre 2024, offrant ainsi une opportunité unique de s’engager dans ce nouveau parcours d’apprentissage unique.

Opportunité de certification

Une fois le programme terminé, les étudiants recevront un certificat de cours Samsung AI délivré par le Samsung Innovation Campus – SIC, reconnu par l’industrie et pour sa valeur sur le marché du travail. L’évaluation se fera à travers des quiz hebdomadaires et un projet de fin d’études, assurant ainsi aux participants l’acquisition de compétences pratiques et directement applicables.

Pour obtenir la certification, les étudiants devront maintenir une présence supérieure à 90% et obtenir une note globale de plus de 50%.

Engagement de Samsung en faveur de l’éducation

À travers ce programme, Samsung en Tunisie réaffirme son engagement à préparer la prochaine génération de professionnels en les dotant de compétences essentielles et en les formant aux technologies de demain, pour un monde où l’innovation est au service de l’humain.

Pour en savoir plus et profiter de cette occasion unique, visitez le site et remplir le formulaire disponible : https://sic-samsungtunisia.com/

Tekiano avec communiqué