WETIC : Le consortium qui ouvre l’Afrique aux entrepreneuses Tunisiennes des TIC

WETIC (Women Entrepreneurs in ICT) est une alliance fondée en 2023 regroupant 14 entrepreneuses tunisiennes spécialisées dans les technologies de l’information et de la communication (TIC).

Ce consortium se distingue par son expertise dans des secteurs comme les solutions informatiques, le marketing numérique et la formation en ligne. Il a pour mission de promouvoir l’entrepreneuriat féminin, en particulier dans le domaine technologique, et d’étendre l’influence des entreprises dirigées par des femmes en Afrique et au Moyen-Orient.

Depuis sa création, WETIC s’est distingué par des partenariats stratégiques, notamment au Kenya, en Égypte et à Dubaï, où l’organisation a établi plus de 165 contacts commerciaux. Trois de ses membres ont participé à une mission à Nairobi, organisée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), renforçant ainsi leur présence en Afrique de l’Est.

L’alliance a également participé à des événements clés comme le Salon GITEX à Dubaï et la Conférence FITA2023. Ces opportunités ont permis à WETIC de se positionner comme un acteur incontournable dans la transformation numérique en Afrique.

Mme Houida Gharbi, présidente de WETIC, souligne l’importance de la collaboration entre ces entrepreneuses. Selon elle, l’alliance offre des solutions numériques innovantes, aidant les entreprises à numériser leurs opérations et à exploiter les big data, tout en favorisant le développement d’applications mobiles et de stratégies de marketing numérique.

WETIC incarne la synergie et le succès des femmes entrepreneuses, en contribuant activement à l’essor de l’économie numérique en Afrique et à la promotion de l’entrepreneuriat féminin. Grâce à ses initiatives et son engagement, WETIC permet aux femmes entrepreneuses de prospérer à l’échelle internationale tout en renforçant leur rôle dans le secteur des TIC.

Tekiano avec communiqué