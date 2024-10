Le prix du concours de La nuit des idées décerné à la plateforme PREMEDIT pour le dépistage des maladies rares

Le prix du concours de La nuit des idées organisé fin septembre 2024 par l’institut français de Tunis (IFT) a été décerné à la plateforme PREMEDIT spécialisée dans le dépistage des maladies rares fondée par la startup INNORPHA.

La startup INNORPHA fondée par Dr Lilia ROMDHANE, Maître Assistante Habilitée à la Faculté des Sciences de Bizerte et Chercheure Associée au Laboratoire de Génomique Biomédicale et Oncogénétique à l’Institut Pasteur de Tunis et co-fondée par Dr Nessrine MEZZI chercheure postdoctorale au même laboratoire, a été lauréate de ce concours de la 9ème Nuit des Idées organisée par l’Institut Français de Tunisie le 26 Septembre 2024.

La solution PREMEDIT proposée par INNORPHA vise à accélérer le diagnostic et la découverte de médicaments pour les maladies génétiques rares. La chercheuse à l’institut Pasteur Lilia Ben Romdhane indique qu’une nouvelle étude réalisée par la chercheuse à l’institut Pasteur, Nesrine Mezzi, a permis de recenser 589 maladies héréditaires rares en Tunisie.

Après avoir obtenu ces résultats, les deux chercheuses Lilia Ben Romdhane et Nesrine Mezzi ont lancé une plateforme PREMEDIT pour le dépistage des maladies rares et l’identification des médicaments appropriés, afin de faciliter le traitement à travers des données précises et globales. Cette plateforme cible les médecins et les citoyens souhaitant s’informer des différentes maladies rares.

Le prix décerné à la plateforme innovatrice consiste en un séjour à Paris, au cours du deuxième trimestre de 2025. Cela constitue une opportunité pour faire connaitre la plateforme et communiquer avec les investisseurs, indique dr. Ben Romdhane.

La Nuit des idées à l’ère des Deep Tech a été organisée le 26 septembre à Tunis, mettant en lumière l’entrepreneuriat et l’innovation en Tunisie et offrant des échanges passionnants au cours d’une soirée spéciale.

