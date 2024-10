Appel à candidatures pour la compétition “72 heures pour réaliser un film” aux JCMC 2024

Le comité directeur des Journées Cinématographiques Méditerranéennes de Chenini (JCMC), situées dans le gouvernorat de Gabès, a annoncé l’ouverture des candidatures pour la compétition “72 heures pour réaliser un film”. Cette section compétitive emblématique fait partie de la 19ème édition du festival, qui se tiendra du 23 au 27 octobre 2024.

Les participants, regroupés en équipes, tireront au sort un sujet de film, choisi à l’avance par les organisateurs. À partir de ce tirage, chaque équipe aura exactement 72 heures pour concevoir, tourner et monter un court métrage. Le film final devra avoir une durée maximale de six minutes.

Les tournages se dérouleront dans la ville de Gabès et ses alentours, avec un focus particulier sur la région de l’oasis de Chenini, offrant ainsi un décor naturel inspirant pour les réalisateurs. À l’issue des 72 heures, les films seront soumis au comité de la compétition, et les meilleurs seront projetés lors de la cérémonie de clôture, devant un public enthousiaste.

Depuis sa création en 2005, le Festival du cinéma méditerranéen de Chenini est devenu un événement incontournable pour les amateurs et les professionnels du cinéma. Organisé par l’Association Formes et Couleurs Oasiennes (AFCO), il vise à promouvoir les films méditerranéens en mettant en lumière des thématiques sociales, culturelles et environnementales. Le festival soutient également les cinéastes indépendants de la région, leur offrant une plateforme unique.

L’édition précédente des JCMC, en octobre 2023, a été axée sur le thème “Pour un monde vert et durable”. La 19ème édition promet de nouvelles découvertes cinématographiques et de talentueuses productions dans une ambiance créative et compétitive.

Pour participer à la compétition ’72 heures pour réaliser un film’, remplissez le formulaire en ligne suivant : المسابقة الموازية 72 ساعة لصناعة فيلم

Tekiano