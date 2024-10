Ces Tunisiens champions du monde ! Enactus TBS lauréate de Enactus World Cup 2024 au Kazakhstan

Le résultat est tombé dans la soirée du vendredi 04 octobre 2024. Les étudiants de l’école Tunis Business School, membres de l’équipe Enactus TBS, ont remporté la coupe du monde de la compétition Enactus qui se déroule pour son 24ème édition dans la ville d’Astana au Kazakhstan.

L’équipe de Enactus Tunis Business School est la gagnante de la compétition régionale d’Enactus Tunisia. Elle a remporté le prix de cette prestigieuse compétition estudiantine mondiale d’Enactus, qui a réuni plus de 700 jeunes entrepreneurs sociaux du réseau Enactus, en provenance de 30 pays, grâce à son projet innovant et écologique; BOVITA.

BOVITA propose une gamme de produits 100% naturels à base de phytothérapie, conçus pour remplacer les antibiotiques et les traitements chimiques dans la prévention et le traitement de la mammite bovine. Leur gamme de produits comprend une crème extramammaire pour les cas légers, un gel à base d’huile pour la prévention, et une injection intramammaire naturelle pour les cas graves, tous destinés à guérir efficacement les zones infectées, à réduire l’inflammation et à éliminer les bactéries, lit-on sur le site officiel d’Enactus.

Enactus TBS devance l’équipe marocaine de l’École Mohammadia d’Ingénieurs de l’Université Mohammed V de Rabat. Complétant le carré final, on trouve l’Institut de Technologie de Karlsruhe d’Allemagne et l’Université Konkuk de Corée du sud.

La coupe du monde d’Enactus est une prestigieuse compétition internationale estudiantine d’entrepreneuriat social qui s’organise annuellement depuis 2001. L’Enactus World Cup joue un rôle crucial dans la promotion de l’entrepreneuriat social à l’échelle mondiale, encourageant les jeunes à devenir des agents de changement dans leurs communautés.

L’événement vise à rassembler des étudiants, des professionnels et des enseignants pour partager des solutions innovantes aux défis sociaux et environnementaux, tout en promouvant les objectifs de développement durable.

Fondée en 1975 comme une organisation à but non lucratif aux États-Unis, Enactus s’est étendue en 1995 et opère aujourd’hui comme un réseau localement ancré et informé globalement sur 6 continents. Aujourd’hui, grâce une approche d’apprentissage expérientiel en équipe, les jeunes acquièrent les compétences nécessaires pour l’avenir du travail dans tous les secteurs.

S.B.