Météo en Tunisie : Ciel nuageux sur la plupart des régions

La météo en Tunisie affiche un ciel nuageux, sur la plupart des régions du pays, lundi 07 octobre 2024, et temporairement nuageux, la nuit, sur les zones ouest, d’après l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures sont en légère hausse et les maximales s’élèveront à 26 degrés sur les hauteurs ouest. Elles seront comprises entre 28 et 33 degrés, ailleurs.

Le vent soufflera du secteur sud au nord et au centre, et du secteur Est au sud, faible à modéré. Sa vitesse sera plus forte, l’après-midi, près de côtes. La mer sera peu agitée à agitée. Elle sera, localement, très agitée, l’après-midi.