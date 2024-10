Tunisie – élection présidentielle 2024 : taux préliminaire de participation 27,7 % (ISIE)

Le taux préliminaire de participation à l’élection présidentielle de dimanche, 6 octobre 2024, a été de 27,7%, soit 2 704 155 électeurs, a annoncé le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouasker, lors d’une conférence de presse tenue, dimanche soir, au Palais des congrès à Tunis.

Le taux préliminaire de participation à l’intérieur du pays s’élève à 28,5 %, soit 2 599 252 électeurs alors que les opérations de vote à l’étranger ont fait ressortir la participation de 104 903 électeurs, soit 16,3%.

Appréhendé selon le critère genre, les taux de participation des électeurs ont fait ressortir 58% électeurs-hommes et 42% femmes, a ajouté le président de l’ISIE.

Répartis selon le critère tranche d’âge, les taux de participation s’élèvent à 6% pour les votants âgés entre 18-35 ans, 65% pour les personnes âgées entre 36-60 ans et 29 % pour les électeurs âgés de 60 ans et plus.

Le président de l’ISIE a tenu à préciser que ces taux préliminaires de participation ont été enregistrés, dimanche, à 18h00, à la clôture des bureaux de vote déployés en Tunisie et à l’étranger, à l’exception de quelques bureaux en Amérique, ajoutant que l’annonce des résultats officiels ainsi que des résultats préliminaires aura lieu provisoirement, demain lundi soir, 7 octobre 2024.

Selon Bouasker, les opérations de dépouillement des voix sont actuellement en cours dans tous les bureaux de vote alors que les procès-verbaux de collecte seront transmis ce soir aux instances régionales (IRIE) avant d’être soumis au Conseil de l’ISIE.

Une fois saisi de ces procès-verbaux, le conseil de l’ISIE se réunira demain lundi pour vérifier et valider ces procès-verbaux provenant des 24 Instances régionales à l’intérieur du pays et des 10 Instances régionales à l’étranger.

Le président de l’ISIE a affirmé que les élections de ce dimanche se sont déroulées « sans heurts ni couacs », soulignant qu’aucun incident n’a été signalé lors du jour du scrutin.