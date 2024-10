Tunisie – élection présidentielle 2024 : Kais Saied élu avec 90,69 % des voix

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouasker, a annoncé, lundi soir, la victoire du candidat (indépendant), Kaïs Saïed, à l’élection présidentielle, dès le premier tour, après avoir obtenu 90,69 % des suffrages exprimés.

Lors d’un point de presse tenu, au Palais des Congrès à Tunis, pour présenter les résultats préliminaires du premier tour de l’élection présidentielle, Bouasker a indiqué que 2 millions 438 mille 954 électeurs ont voté pour Kaïs Saïed (66 ans).

Les candidats Ayachi Zammel et Zouhair Maghzaoui ont obtenu, respectivement, 197.551 voix (7,35 %) et 52.903 (1,97 %) voix, a-t-il ajouté.

Le président de l’Instance électorale a fait noter que le taux de participation générale s’est établi à 28,8 % .Il a souligné que l’ISIE procèdera, dans les quelques heures qui suivent, à l’affichage des résultats préliminaires pour ouvrir la voie à la période des recours dès le lendemain auprès de la Cour d’appel et la Cour de cassation, conformément aux amendements apportés à la loi électorale, selon ses dires.

Les résultats définitifs du scrutin seront annoncés après l’expiration de la période des recours.

Le président plébiscité, Kaïs Saïed, prêtera serment devant les deux chambres parlementaires réunis (l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts), conformément à l’article 92 de la Constitution de 2022, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Farouk Bouasker s’est félicité du fait que l’instance ait bien rempli son rôle et réussi, “en une courte période”, à conduire le processus électoral à son terme, saluant au passage les efforts de toutes les parties prenantes qui avaient apporté un concours à cette grande échéance nationale, notamment les institutions sécuritaire et militaire et les médias publics.

Kaïs Saïed avait remporté l’élection présidentielle 2019 après avoir totalisé près de 72 % des voix lors du deuxième tour du scrutin.

TAP