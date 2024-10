Journée mondiale de la santé mentale : appels à améliorer la santé mentale au travail 

A l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale des appels à améliorer la santé mentale au travail sont lancés par des experts dans le domaine, qui ont souligné l’importance d’améliorer la prise en charge psychologique au travail pour réduire le stress et l’anxiété qui nuisent à la performance des employés.

Lors de la Journée mondiale de la santé mentale, placée cette année sous le thème “La santé mentale au travail” par l’OMS, ces spécialistes ont expliqué que l’environnement professionnel peut avoir un impact direct sur le bien-être mental des travailleurs, qu’il soit positif ou négatif.

Nizar Laadhari, président de l’Association tunisienne de médecine du travail, a déclaré que les arrêts maladie prolongés pour raisons psychologiques sont en hausse dans le secteur public tunisien, principalement en raison des conditions de travail.

Il a pointé du doigt le manque de ressources humaines et la surcharge de travail comme causes majeures de stress, d’absentéisme et de comportements non proactifs au sein des entreprises.

Le psychologue Tarak Saidi a insisté sur la nécessité de créer des services de médecine du travail dans chaque établissement public, incluant des psychologues chargés de l’accompagnement psychologique des employés. Selon lui, “la santé mentale influence directement la productivité et la réussite de l’entreprise”.

Saidi a également mis en avant l’importance des activités sociales et culturelles au sein des entreprises, qui favorisent l’épanouissement des employés et améliorent les relations d’équipe ainsi que la productivité.

À l’occasion de cette journée, l’OMS a appelé les autorités, les organisations professionnelles et les employeurs à mettre en place des mesures pour protéger et promouvoir la santé mentale au travail. L’objectif est de prévenir les troubles d’origine professionnelle, d’aider les travailleurs ayant des problèmes psychologiques à s’épanouir et de créer un environnement favorable au changement.