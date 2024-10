Match Tunisie vs Comores : où regarder le match de qualifications à la CAN 2025 du 11 octobre ?

Le match Tunisie vs Comores se joue vendredi 11 octobre 2024 en Tunisie pour le compte de la 3ème journée des qualifications à la coupe d’Afrique CAN 2025. La rencontre Tunisie vs Comores se joue à partir de 20h au stade Hamadi Agrebi de Radès.

Le sélectionneur national Faouzi Benzarti, a exprimé son ambition d’enchaîner par un troisième succès dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc 2025).

La composition probable de la sélection tunisienne qui affrontera les Comores :

Amanallah Memmiche, Raed Bouchniba, Yassine Meriah, Montassar Talbi, Mohamed Amine Ben Hamida, Aissa Laidouni, Ellyes Skhiri, Mohamed Ali Ben Romdhane, Ferjani Sassi, Youssef Msakni, Seifeddine Jaziri.

Il est possible de regarder le match Tunisie vs Comores en direct live sur la chaine Watania 1 et beIN Sports ar 2.

Tekiano