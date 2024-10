Semaine de la langue italienne 2024 à Tunis : un programme alliant littérature, musique et cinéma

La Semaine de la langue italienne 2024 à Tunis se tiendra du 14 au 20 octobre, et elle est dédiée cette année principalement au livre. Elle s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la langue italienne dans le monde, organisée chaque année lors de la troisième semaine d’octobre, informe IICTunisi.

L’ambassade d’Italie en Tunisie et l’Institut Culturel Italien de Tunis organisent à l’occasion un programme culturel varié mêlant littérature contemporaine, musique, ateliers d’écriture et projections de films.

La célébration à Tunis débutera avec la romancière italienne Donatella Di Pietrantonio, qui rencontrera les étudiants de l’Institut Supérieur des Langues de Tunis (ISLT) et de l’Université de La Manouba pour discuter autour de son dernier ouvrage, “L’età fragile” (Prix Strega 2024), dont la version française “Age fragile”, sera disponible à partir du 15 janvier 2025.

L’Institut Culturel Italien de Tunis proposera des ateliers autour de l’écriture et du design de couverture de livres, ainsi que des débats sur l’état des lieux de la lecture sur support papier face à la lecture numérique. Ces ateliers se dérouleront en italien pour les étudiants en langue italienne de plusieurs lycées tunisiens.

A l’Institut Supérieur des Langues de Nabeul (ISLN), une discussion sur la littérature de l’exil sera animée par l’écrivain italo-suisse Marco Alloni, suivie d’un débat sur la traduction des livres italiens en arabe avec le traducteur et enseignant Ahmed Somaï. Le programme prévoit également la projection du film “Les Huit Montagnes” (2022), une adaptation du roman de Paolo Cognetti.

Les étudiants en langue italienne de l’Université de Sfax auront l’opportunité d’assister à une série de lectures et de rencontres avec la linguiste Francesca Malagnini de l’Université de Pérouse, qui parlera des tendances actuelles de la langue italienne.

La musique sera également à l’honneur avec un concert intitulé “Notes entre les lignes” à l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis et à l’Ecole Italienne de Tunis.

Programme de la Semaine de la langue italienne 2024 à Tunis se tiendra du 14 au 20 octobre 2024:

Télécharger (PDF, 568KB)

La Semaine sera clôturée par une série de concerts, notamment avec la performance du groupe de rock Eugenio in Via Di Gioia, ainsi qu’un récital du ténor Stefano Secco et de la mezzo-soprano Sarah M’Punga à Hammamet, dans le cadre du programme “L’Italie en musique”.

Tekiano