Festival du court métrage de Kef 2024 : 38 films sur les thèmes de l’environnement, la femme et les libertés

Le Festival du court métrage de Kef 2024 se déroule dans 7e édition du 15 au 19 octobre 2024 dans la ville du Kef. Il prévoit la projection de 38 films, fictions et documentaires, issus de 16 pays, engagés sur l’environnement, la femme et les libertés.

Le Festival du court métrage du Kef est lancé en 2016. Il ambitionne de promouvoir la culture cinématographique dans la région et de permettre aux jeunes, aux étudiants et aux amateurs du 7e art de découvrir des courts métrages marquants de Tunisie, du monde arabe et d’Afrique.

Les spectateurs pourront découvrir des films de pays arabes et africains, tels que l’Algérie, la Mauritanie, le Maroc, l’Égypte, la Syrie, le Liban, le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Bénin, le Rwanda, la Somalie, le Ghana, le Cameroun et le Burkina Faso.

Parmi les œuvres présentées, le festival comptera 15 longs métrages, 9 documentaires, ainsi que 8 films dans la section “Films d’école” et 7 films dans la section “Autres visions”. en plus des productions tunisiennes.

Programme des projections Festival du court métrage de Kef 2024

Le festival s’étendra au-delà des salles de cinéma avec des projections en plein air prévues les 17 et 18 octobre 2024 à l’école préparatoire de Cité Dir El Kef. Un concert de l’artiste international tunisien Wael Jegham est prévu à l’église Saint-Pierre du Kef, le 19 octobre 2024.

Le comité du festival précise que ses projections qui se font au Théâtre de poche du Kef, sont gratuites et ne e sont pas destinés aux enfants. Le festival propose, en plus des projections, des ateliers variés comme “Produire des capsules de sensibilisation”, “Introduction à la réalisation de films” et “Peinture numérique”. D’autres ateliers innovants incluront l’utilisation de la réalité virtuelle et la conception de projets culturels.

Les Masterclass et ateliers du Festival du Court au Kef sont gratuits et variés. Les inscriptions se font en ligne via ce lien : https://urlr.me/tm13z

