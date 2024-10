Hommage à Lotfi Bouchnak au 32e Festival de la Musique arabe organisé au Caire

Un vibrant hommage a été rendu à Lotfi Bouchnak, le chanteur et compositeur tunisien, à l’ouverture du 32e Festival de la Musique arabe organisé au Caire (Egypte). Ce festival est dédié cette année, à la mémoire du compositeur-interprète égyptien Sayed Darwich.

Dix-neuf personnalités du monde culturel arabe ont été honorées lors de la cérémonie d’ouverture du 32e Festival de Musique arabe à l’opéra du Caire, qui se poursuivra jusqu’au 24 octobre 2024.

Parmi ces figures emblématiques du paysage culturel arabe, les chanteurs Mohamed Mounir (Egypte), Foued Zbadi (Maroc) et le compositeur libanais Zied Rahabani. un hommage posthume a, également, été rendu aux poètes égyptiens Houssine Essaïed et Mâamoun Chennaoui et au chanteur et compositeur égyptien Ahmed Hajjar.

Lotfi Bouchnak a profité de son passage sur scène pour saluer la bravoure et la détermination des peuples palestiniens et libanais.

Quelque 47 spectacles de musique auxquels participeront 113 artistes représentant 20 pays seront présentés au public de ce 32e Festival de la Musique arabe.

En outre, une conférence axée sur le thème de la Musique arabe sera organisé en marge de ce festival ; les participants débattront de plusieurs thèmes en lien principalement avec la chanson arabe contemporaine.

