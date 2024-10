La 1ère Coupe du monde des clubs de tir sur cible subaquatique se déroule à Radès

La 1ère Coupe du monde des clubs de tir sur cible subaquatique dans les disciplines de trois et quatre mètres se déroule en Tunisie, du 16 au 19 octobre 2024 à la piscine olympique de Radès avec la participation de neuf pays de quatre continents.

Le président du comité d’organisation de l’évènement, Fethi Jbelia, a indiqué que cette première Coupe du monde des clubs de tir sur cible sous-marine se déroulera à la piscine olympique de Radés à l’initiative de la Fédération tunisienne de la pêche sportive et sous l’égide de la Confédération mondiale des activités subaquatiques.

L’Algérie, le Liban, le Koweït, l’Italie, la France, l’Ukraine, la Belgique, Saint-Marin, la Grèce et l’Uruguay, y seront, également, représentés, outre la présence de 26 accompagnateurs, de 20 arbitres internationaux et de 18 bénévoles. Les épreuves comportent quatre disciplines : précision, vitesse, grande vitesse et relais.

La coupe du monde verra la participation de 95 athlètes hommes et femmes représentant 26 équipes de quatre continents. La Tunisie sera représentée par six athlètes (hommes et femmes) appartenant à l’AS Marsa, le Club nautique de Monastir et au Club de Plongée de Bizerte.

Tekiano