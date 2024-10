L’acteur et chansonnier tunisien Mohamed Mourali n’est plus

L’acteur et chansonnier tunisien Mohamed Mourali, est décédé, dimanche 13 octobre 2024, à l’âge de 92 ans. Né le 3 octobre 1932 à Hammam-Lif, Mohamed Mourali a eu un parcours artistique distingué qui s’est étalé sur plus de cinq décennies.

Il commence sa carrière de comédien en 1950 en participant à la “Société des comédiens du Tonnerre”, avant de rejoindre la troupe de comédiens de la Municipalité de Tunis en 1959.

Dans les années 1960 et 1970, il était connu pour ses chansons humoristiques, qui ont atteint une grande popularité dans les milieux tunisiens et sont restées ancrées dans la mémoire artistique et populaire, telles que ‘Akra w Ahfedh (Lis et mémorise) “Akli Tlef” (Mon esprit est tordu) et autres.

Le défunt est considéré comme l’un des pionniers de la génération qui a marqué la scène artistique, à l’instar de Hedi Semlali , Mohamed Jarrari et Ridha Hajem. Ses chansons se caractérisent par leur caractère critique, reflétant les conditions sociales de l’époque.

L’une de ses œuvres les plus célèbres est la pièce « Le Maréchal », qui a été jouée en 1967, dans une mise en scène d’Ali Ben Ayad, avec la participation de plusieurs grands artistes, dont Hamda Baltijani et Noureddine Kasbaoui. Il a également participé à plusieurs autres productions, dont la pièce de 1956 “El Ghira tadheb el chira” (La jalousie fait disparaitre l’esprit), », la série de 1998 « Ishqa wa Hikayat » et le film de 2011 « Bab El Fella », précise le ministère des affaires culturelles dans son faire-part.