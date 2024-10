Le Robotaxi, une voiture futuriste présentée par Elon Musk au cours de l’événement “We, Robot”(vidéo)

Le Robotaxi, une voiture futuriste présentée par Elon Musk au cours de l’événement “We, Robot”

Elon Musk a récemment présenté plusieurs nouveautés lors de l’événement “We, Robot” à Los Angeles, mettant en avant des véhicules autonomes révolutionnaires.

La révélation phare de l’événement est le robotaxi Tesla, un véhicule autonome révolutionnaire sans volant ni pédales. Ce “cybercab” futuriste s’appuie entièrement sur des caméras et un système d’intelligence artificielle pour sa conduite. Il se rechargera par induction, éliminant le besoin de prises électriques.

La voiture se présente avec un design innovant, des portes papillon et un intérieur compact pouvant accueillir deux passagers. Il repose sur des technologies avancées sans recours à des lidars (capteurs de distance), mais uniquement sur un système de caméras et un “cerveau artificiel” développé par Tesla.

Vidéo de la présentation du robotaxi ‘Cybercab’ :

Tesla unveiled driverless taxis and a bus

They have no steering wheel or pedals at all.

The presentation in California was held by Elon Musk.

The robotaxi (Pic 1 & video 1) is called “Cybercab,” will cost less than $30,000, charge wirelessly and will be “10 to 20 times safer”… pic.twitter.com/Y3FeJbisMM

— Soumyajit Pattnaik (@soumyajitt) October 11, 2024