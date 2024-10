Helios Cars, concessionnaire BYD en Tunisie , inaugure son 2ème showroom au Lac 1 

Helios Cars, concessionnaire BYD en Tunisie , a célébré l’inauguration de son tout nouveau showroom au Lac 1, situé dans une zone stratégique au cœur de Tunis. Ce showroom moderne reflète l’engagement de la marque à offrir une expérience immersive aux clients tunisiens, en leur permettant de découvrir de près les véhicules électriques et hybrides rechargeables de BYD dans un cadre élégant et technologique.

Lassaad Mrabet, Directeur Général d’Helios Cars, a souligné : « L’ouverture de ce showroom au Lac 1 est une étape clé dans notre stratégie d’expansion en Tunisie. Nous souhaitons offrir à nos clients un espace premium où ils peuvent non seulement découvrir nos modèles, mais aussi bénéficier d’un service personnalisé et d’une expérience BYD unique. ».

Ce nouveau showroom met à la disposition des visiteurs un espace d’exposition interactif, renforçant ainsi la volonté de Helios Cars de redéfinir le service client dans le secteur automobile en Tunisie.

Vous pouvez venir découvrir les 5 nouveaux véhicules dont 3 modèles totalement électriques, en l’occurrence la citadine Dolphin, le crossover Atto 3 et le SUV Tang ainsi que deux hybrides rechargeables : le SUV Song plus DM-i et la berline King plus DM-i.

Ces véhicules sont assortis d’une garantie de 6 ans ou 150 000 km ainsi que d’une garantie de 8 ans sur la batterie. Tous les modèles électriques ont obtenu 5 étoiles au test NCAP.

Mrabet a ajouté : « La mobilité électrique incarne l’avenir de la conduite, alliant respect de l’environnement, performance et innovation. En tant que leader mondial des véhicules électriques et hybrides rechargeables, BYD révolutionne l’industrie en offrant des solutions zéro émission accessibles et durables. Grâce à son expertise unique dans la production de batteries et à son engagement pour des technologies de pointe, BYD propose des véhicules alliant efficacité énergétique, confort et sécurité, redéfinissant ainsi les standards de l’automobile moderne tout en réduisant l’empreinte carbone. Avec BYD, la transition vers un avenir plus vert est déjà en marche. »

BYD est actuellement le leader mondial dans la production de véhicules électriques, hybrides rechargeables avec à son actif plus de 9 millions d’unités.

Fondée en février 1995 par Wang Chuanfu dans l’activité la plus prometteuse de l’époque, les batteries d’appareils électroniques, à Shenzhen, BYD est donc à l’origine une société high-tech qui s’est donnée pour mission de tirer parti des innovations technologiques des voitures électriques.

Après plus de 29 ans de croissance rapide, BYD a établi plus de 30 parcs industriels sur 6 continents et joue un rôle significatif dans les secteurs liés à l’électronique, l’automobile, les énergies renouvelables et le transit ferroviaire.

Les nouveaux modèles BYD en Tunisie :

BYD Dolphin : Citadine 100% électrique

Design élégant inspiré de l’océan avec un intérieur moderne et connecté. Console centrale futuriste avec grand écran et commandes vocales intelligentes.

Caractéristiques :

– Batterie : 44,9 kWh

– Autonomie : 405 km

– Moteur : 70 kW, 0-100 km/h en 10.9s

– Prix : 94 990 DT

BYD Atto 3 : Crossover 100% électrique

Compact et dynamique avec design moderne S’il s’agit d’une voiture jeune par excellence, elle est aussi destinée à plaire à toutes les tranches d’âges. Sièges confortables et écran rotatif de 12,8 pouces. Mode Sport et Eco pour une conduite optimisée.

Caractéristiques :

– Batterie : 60,48 kWh

– Autonomie : 420 km

– Moteur : 150 kW, 0-100 km/h en 7.3s

– Prix : 123 990 DT

BYD Tang : SUV 100% électrique

SUV 7 places avec châssis aluminium, éclairage d’ambiance 31 couleurs, et système audio Dynaudio. Freinage haute performance avec IPB Bosch et étriers Brembo.

Caractéristiques :

– Batterie : 108,8 kWh

– Autonomie : 520 km

– Transmission AWD

– Prix : 229 990 DT

BYD Song Plus DM-i : SUV Hybride rechargeable

SUV hybride avec design Dragon Face et éclairage d’ambiance. Sièges spacieux et écran LCD 12,3 pouces. Mode hybride pour une autonomie de 970 km.

Caractéristiques :

– Moteur essence : 96 kW + Moteur électrique : 150 kW

– Autonomie combinée : 970 km

– Prix : 156 990 DT

BYD King DM-i : Berline hybride rechargeable

Berline hybride avec espaces généreux, coffre de 450 litres. Technologie DM-i pour une conduite efficace et adaptée à tous les scénarios.

Caractéristiques :

– Moteur essence : 96 kW + Moteur électrique : 132 kW

– Autonomie combinée : 1050 km

– Prix : 105 990 DT

Communiqué