Météo en Tunisie : ciel nuageux, mer agitée

La météo en Tunisie affiche un ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions, devenant progressivement plus nuageux sur les régions ouest mercredi 16 octobre 2024, avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies sur les régions du nord, l’après-midi.

Vent de secteur Sud sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud, relativement fort à localement fort prés des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays. Mer agitée à localement très agitée.

Les températures maximales sont comprises entre 27 et 33 °C dans le nord, le centre et le sud-est et entre 33 et 37 °C ailleurs.