Octobre Musical de Sousse 2024 du 18 au 26 octobre : 4 soirées exceptionnelles pour les mélomanes

La 9ème édition de l’Octobre Musical de Sousse se tiendra du 18 au 26 octobre 2024, avec quatre soirées musicales variées. Cet événement culturel de référence dans la région invite les amateurs de musique à quatre soirées exceptionnelles, mettant en lumière une diversité de styles et de genres.

Ce festival, incontournable pour les mélomanes et les riverains, proposera des spectacles inédits avec les artistes tunisiens suivants :

– Allem Aoun avec “Ichq”.

– Saifeddine Maayouf et son “Tarab Saxophone”.

– Hassen Doss, le ténor tunisien, accompagné de Maram Oueslati, Mohamed Slim Ben Jemaa, sous la direction Bassem Makni, présentera une adaptation de l’opéra de Mozart, Bastien et Bastienne.

– Oussama Mhidi et son projet Fusion, qui marie les styles oriental et occidental, notamment le jazz, avec la participation de Boutheina Nabouli et Rania Bounawas.

Programme détaillé de l’événement Octobre Musical à Sousse 2024 :

Organisé par la délégation régionale aux Affaires culturelles de Sousse et l’Institut supérieur de musique (ISM), les spectacles auront lieu à l’ISM de Sousse et à la maison de culture de Hammam-Sousse. Un événement à ne pas manquer pour tous les amateurs de musique.

A noter que les spectacles débutent à 18H30.

Tekiano