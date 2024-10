Jumia Tunisie ne sera plus fonctionnelle dès le 31 décembre 2024, pourquoi?

La plateforme de commerce électronique, Jumia Tunisie a annoncé la cessation de ses activités en Tunisie d’ici la fin de décembre 2024. Cette décision a été communiquée par Yosra Bejaoui, directrice générale de Jumia E-Services SARL, dans une lettre adressée aux partenaires de la marketplace.

Il est précisé dans la lette que Jumia Tunisie, lancé en 2016, mettra fin à ses opérations dans le pays pour se concentrer sur des marchés jugés plus prometteurs. Ainsi, les internautes n’auront plus accès à cette plateforme dès le 31 décembre 2024.

Tous les contrats avec les partenaires seront résiliés à cette date, et Jumia s’engage à régler tous les paiements dus avant la fermeture. Lettre partagée par les partenaires de Jumia Tunisie :

Cette décision s’inscrit dans un effort de restructuration visant à améliorer la rentabilité de l’entreprise. Le marché tunisien ne représente qu’environ 2,7 % des commandes globales de Jumia, ce qui est jugé insuffisant pour justifier la poursuite des opérations. La fermeture entraînera la suppression d’environ 110 postes.

Jumia se recentrera sur des pays comme l’Égypte, le Kenya et le Nigeria, où le potentiel de croissance est plus élevé. Cette cessation marque la fin d’une présence de dix ans de Jumia en Tunisie, souvent considérée comme l’Amazon africain, et soulève des questions sur l’avenir du commerce électronique dans le pays.

Le site et l’application Jumia Tunisie ont lancé suite à cette décision, une opération de déstockage, pour vendre les articles encore disponibles, avant la fermeture effective du marketplace tunisien.

Tekiano