Météo en Tunisie : Des pluies sur plusieurs régions et températures en baisse

La Météo en Tunisie affiche des pluies sur plusieurs régions vendredi 18 octobre 2024 avec des températures en baisse. Des nuages parfois denses avec pluies éparses et locales sont localisées sur les régions côtières Est du nord et du centre et sur l’extrême nord-ouest.

Apparition de cellules orageuses, l’après-midi, sur les régions ouest, avec pluies temporairement orageuses et chutes de grêles par endroits. Ces pluies concerneront progressivement les régions Est en fin de journée et au cours de la nuit.

Vent de Secteur Nord sur le nord et le centre et de Secteur Est sur le sud, fort de 40 à 60 km/h prés des côtes nord, modéré à relativement fort de 20 à 40 km/h sur le reste des régions et dépassant temporairement 70 km/h sous orages.

Mer moutonneuse dans le nord et des très agitée à houleuse sur les côtes Est.

Températures en baisse avec des maximales comprises entre 19 et 24 °C dans le nord et le centre, entre 25 et 30 °C dans le sud et aux alentours de 17 °C sur les hauteurs ouest.