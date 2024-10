Tetra Pak lance une campagne de sensibilisation sur le recyclage des emballages alimentaires en carton en Tunisie

Tetra Pak, leader mondial des solutions de conditionnement et d’emballage alimentaire en carton lance une campagne de sensibilisation au recyclage des emballages en carton en appelant les individus et les consommateurs à inscrire le recyclage dans les habitudes du quotidien et à changer les habitudes avec le message « El bakou nlemmouh ou nrasklouh, mech nlawhouh ».

Une campagne nationale qui implique les différentes parties prenantes pour une action commune et complète :

La campagne se concentre sur la sensibilisation des citoyens et des ménages à l’importance et la facilité en 3 gestes simples du tri sélectif et son impact positif : « ifrez, rasskel, w stanfe3 ». Pour cette campagne, Tetra Pak implique tous ses partenaires acteurs locaux dans la chaîne de recyclage : Sotipapier, recycleur local et pionnier des solutions d’emballages durables, les sociétés de collecte AFREC et Ecogad, et enfin les chiffonniers, communément appelés « Barbéchas » qui représentent une composante importante de cette chaîne.

L’action responsable démarre chez chacun de nous et repose sur le collectif :

A travers cette campagne, Tetra Pak souhaite sensibiliser les citoyens consommateurs qui représentent le point de départ dans le processus de recyclage, sur l’importance de trier et recycler ces emballages qui peuvent être transformés en de nouveaux produits respectueux de l’environnement ainsi qu’à la solidarité avec les collecteurs traditionnels en les aidant à trouver le carton, une source de revenu complémentaire pour eux.

« Le recyclage fait partie intégrante de la stratégie de Tetra Pak qui vise à promouvoir une gestion durable des ressources.. Nous contribuons à établir une capacité de recyclage suffisante grâce à des co-investissements et nous sensibilisons à l’économie circulaire. En 2023, près de 1,3 million de tonnes d’emballages ont été collectés et envoyés au recyclage dans notre réseau à travers le monde. En Tunisie, notre ambition avec notre partenaire Sotipapier est de recycler dans une première étape 9000 tonnes d’emballages alimentaires en carton usagés sur 3 ans », affirme Aida Gaha, Responsable Développement durable Maghreb & Afrique de l’Ouest, à Tetra Pak.

En sensibilisant les ménages, les partenaires, et le grand public, la campagne ambitionne d’élargir son impact et de mobiliser la société autour d’une cause commune : une réduction de déchets et une contribution à un avenir plus durable, parce que chaque action compte.

Tetra Pak entend collaborer avec d’autres acteurs de l’industrie et les parties prenantes concernées des secteurs public et privé dans le cadre de ses efforts continus pour accroître la collecte et le recyclage des emballages alimentaires usagés. L’objectif est de développer des coalitions industrielles vers un effort combiné avec les autorités locales pour soutenir le développement et la mise en œuvre de politiques et de pratiques de gestion des déchets.

