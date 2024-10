Des universités Tunisiennes et l’université américaine de Wyoming signent des conventions de partenariat. Ces signatures ont été faites par les présidents des universités de Tunis, Sfax et Jendouba, les directeurs de l’Institut National des Sciences Agronomiques et de l’Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie d’une part, et une délégation représentant l’Université américaine de “Wyoming” d’autre part.

Ces conventions ont été signées lors d’une cérémonie organisée à cet effet au siège du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l’occasion de la célébration du 20e anniversaire du partenariat entre la Tunisie et l’État américain du Wyoming, selon un communiqué publié sur la page officielle du département.

Une réunion s’est tenue à cette occasion en présence du directeur général de la coopération internationale du ministère, Malek Kochlef, et du directeur général de l’enseignement supérieur, Samir Becha, avec l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Joey Hood.

Les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l’encouragement de la mobilité des étudiants des deux côtés et l’établissement d’une collaboration dans les domaines de l’employabilité, de la recherche scientifique et de la valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation ont été au centre de cette réunion.