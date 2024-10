Météo en Tunisie : nuages parfois denses avec pluies temporairement orageuses

La Météo en Tunisie indique des nuages parfois denses avec pluies temporairement orageuses, lundi 21 octobre 2024. Les pluies seront parfois très intenses et en quantités localement importantes sur le sud-est. Elles concerneront le centre et le nord-est en fin de journée et au cours de la nuit avec chutes de grêles par endroits.

Le vent est de secteur Est faible à modéré de 15 à 30 km/h et devenant plus fort sous orages avec une vitesse dépassant temporairement 70 km/h. La mer est généralement moutonneuse et agitée à très agitée, la nuit, dans le golfe de Gabès.

Les températures maximales sont comprises généralement entre 20 et 25°C, aux alentours de 18 °C dans les hauteurs ouest et atteignant 27°C dans le sud-ouest, selon l’institut national de météorologie.