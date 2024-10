Tozeur classée 4ème destination la plus populaire auprès des voyageurs en 2025 

Tozeur est classée 4ème destination la plus populaire auprès des voyageurs en 2025 selon le site de voyage spécialisé Skyscanner. Dans son analyse des meilleures destinations à suivre de près, le site français énumère les lieux à la mode qui ont fait l’objet des plus fortes augmentations des recherches au cours des 12 derniers mois.

Le site français Skyscanner précise que Tozeur est classée parmi les lieux à la mode qui ont fait l’objet des plus fortes augmentations des recherches au cours des 12 derniers mois avec une évolution de 246%.

Le site explique cette progression par le lancement de vols directs et l’ouverture du nouvel hôtel Anantara. De Plus, Tozeur la ville tunisienne attire les voyageurs car c’est là où ont été tournés Star Wars et Le Patient anglais. C’est la région dont l’écrivain français André Gide est tombé amoureux et offre des vues à couper le souffle sur le désert du Sahara.

Au cours des neuf premiers mois de 2024, le trafic aérien à Tozeur a enregistré une hausse de 113,6%, avec un total de 21 215 mouvements de passagers. Cette tendance indique un regain d’intérêt pour la région.

Dans le TOP 10 des destinations les plus populaires auprès des voyageurs en 2025 on trouve en première position Siem Reap au Cambodge, en 2ème position Okinawa au Japon et en 3ème position La Calabre en Italie, en 4ème position Tozeur en Tunisie et en 5ème position Kalamata en Grèce.

Par ailleurs, le tour opérateur français FRAM informe que la destination TOZEUR, Hôtel Ksar Rouge sera dans le catalogue des destinations de FRAM/Karavel en 2025.

Il précise que ce catalogue sera, à n’en point douter, un plaidoyer pour la promotion du Sahara, en tant que destination touristique «unique», qui aura pour tâche d’aider les responsables du tourisme tunisien à renforcer les accès à la région du sud, à améliorer les services dans les différents postes frontaliers du Sud tunisien et à développer le parc de transport touristique.

Il sera question aussi, véritablement, de réviser la carte des circuits touristiques et de créer de nouveaux circuits valorisant le potentiel touristique dont regorge le Sud de la Tunisie.

Tekiano