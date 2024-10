Appel à propositions Green Impact pour une recherche collaborative verte !

L’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique et la direction générale de la Recherche scientifique du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique lance l’appel à propositions « Green Impact ».

L’appel à proposition s’insère dans le cadre du Projet d’Appui à la Recherche et l’Enseignement Supérieur dans le Secteur de l’Environnement « ARESSE », projet mis en œuvre par l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique et financé par l’Union européenne à travers le volet recherche verte de son Programme « Tunisie Verte & Durable » pour l’appui à l’action environnementale en Tunisie

Green Impact est un mécanisme qui a pour objectif de soutenir des projets collaboratifs innovants et à fort impact dans le domaine de l’environnement.

Ces projets doivent viser à répondre aux défis environnementaux actuels et futurs et de développement durable en proposant des solutions concrètes et durables qui s’inscrivent dans le cadre des priorités nationales de transition écologique.

Le consortium doit être composé d’au moins deux laboratoires de recherche avec un caractère multidisciplinaire et multi-institutionnel avec l’implication obligatoire d’un organisme socio-économique.

Les thématiques prioritaires à cet appel sont :

– La lutte contre le changement climatique

– L’Economie circulaire, la gestion et la valorisation des déchets

– Les Energies renouvelables et l’efficacité énergétique

– La Préservation de la biodiversité

– La gestion durable des ressources naturelles (eau, sols, forêts…)

– L’Urbanisation et les villes durables

Les candidats sont invités à envoyer leurs dossiers de candidature à l’adresse email greenimpact.aresse@gmail.com jusqu’au 16 Décembre 2024.

L’ANPR et la DGRS comptent aussi organiser des journées d’information autour de l’appel « green impact » dans les trois régions Sfax, Sousse et Tunis, et ce les 12, 15 et 19 Novembre 2024 .