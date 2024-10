Inauguration de l’itinéraire cyclable de Carthage en marge de la semaine Tunis, Mosaïque Vivante

L’inauguration de l’itinéraire cyclable de Carthage se fera en marge du lancement de la Semaine “Tunis, Mosaïque Vivante” organisée par le Destination Management Organisation DMO Tunis Carthage. Cette semaine se tiendra du 27 octobre au 3 novembre 2024.

Cet événement mettra en lumière la richesse culturelle et historique de la capitale tunisienne à travers une série d’activités réparties sur différents sites emblématiques. L’objectif est de positionner Tunis-Carthage comme une destination phare à l’échelle locale et internationale, tout en stimulant l’économie régionale.

Le nom de l’événement, « Tunis, Mosaïque Vivante », fait écho au passé prestigieux de Tunis-Carthage. À l’image d’une mosaïque composée de fragments colorés de pierre, de céramique et de verre, la ville est un mélange vivant de cultures et d’influences issues de plusieurs civilisations. Cette diversité est ce qui confère à Tunis son caractère cosmopolite et dynamique, en constante effervescence.

L’inauguration officielle de la semaine se fera avec l’ouverture d’un nouvel itinéraire cyclable et pédestre à Carthage, lors d’un événement festif et accessible à tous, dimanche 27 octobre 2024 à partir du Théâtre de Carthage.

Programme de « Tunis, Mosaïque Vivante » :

Du lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre 2024 : Un programme riche en activités culturelles, comprenant des ateliers interactifs, des expositions artistiques, des visites guidées et des performances musicales dans plusieurs lieux de la capitale.

Du 1er au 3 novembre 2024 : Une foire de l’artisanat au parc Essaâda à La Marsa, avec une exposition mettant en avant le patrimoine artisanal tunisien. Des animations musicales viendront agrémenter cet événement, offrant une immersion complète dans la culture locale.

Le DMO Tunis-Carthage est une organisation regroupant des acteurs publics et privés du secteur touristique, ayant pour mission de valoriser l’écosystème local et de faire de Tunis-Carthage une destination touristique incontournable en Méditerranée.

Le DMO Tunis Carthage bénéficie du soutien du projet « Promotion du Tourisme Durable », une initiative conjointe du Ministère du Tourisme tunisien et de la GIZ, avec un financement du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et de l’Union Européenne dans le cadre du programme Tounes Wijhatouna .

