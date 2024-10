La liste des universités privées en Tunisie autorisées par le ministère pour l’année 2024-2025 est publiée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur. Ce sont 84 établissements privés qui sont agréés pour l’Année Universitaire 2024-2025, répartis à travers plusieurs régions de Tunisie, offrent une grande diversité de formations universitaires.

Les instituts, écoles supérieures et facultés privées agréées couvrent divers domaines et spécialités tels que Sciences techniques et ingénierie, Économie et gestion, Droit, Santé, Aviation, Technologies de l’information…

Les établissements sont principalement situés dans les gouvernorats de Tunis, Ariana, Sousse, Sfax, Monastir, Gabès et Kairouan. Seuls les établissements agréés sont habilités à délivrer des diplômes reconnus et équivalents par l’État tunisien.

Ainsi, les étudiants qui souhaitent intégrer un établissement privé tunisien doivent s’assurer qu’il figure dans cette liste officielle émise par le ministère, pour garantir le sérieux et la validité de leurs diplômes respectifs.

Liste des établissements privés agréés pour l’année universitaire 2024-2025

Télécharger (PDF, 1005KB)

Il est important de s’assurer que l’établissement universitaire dans lequel on s’inscrit est bien agréé par l’état. L’inscription dans un établissement agréé offre de nombreux avantages à l’instar de la reconnaissance nationale du diplôme, l’équivalence internationale. Elle facilite les opportunités d’études à l’étranger ou d’insertion professionnelle.

Pour plus d’informations, visitez le site officiel du ministère de l’Enseignement supérieur et la recherche scientifique.

