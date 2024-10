Météo en Tunisie : chute de pluies sur presque toutes les régions

La Météo en Tunisie se caractérise par la chute de pluies sur presque toutes les régions du pays en ce mardi 22 octobre 2024. Les pluies seront temporairement orageuses, intenses et en quantités importantes notamment dans les régions Est du pays avec chutes de grêles par endroits.

Vent de secteur Est relativement fort prés des côtes Est et sur le sud, faible à modéré dans le reste des régions et devenant plus fort sous orages. La mer est agitée à très agitée sur les côtes Est et peu agitée à moutonneuse dans le nord.

Les températures maximales sont comprises entre 18 et 22 °C, aux alentours de 16 °C sur les hauteurs ouest et atteignant 26 °C dans l’extrême sud.