Concours 6ème 2025 ou examen d’entrée aux collèges pilotes : inscription en ligne du 21 octobre au 19 novembre 2024

Le Ministère de l’Éducation informe les élèves de la sixième année de l’enseignement de base, inscrits dans les établissements scolaires publics et privés, souhaitant s’inscrire à l’examen d’entrée aux collèges pilotes ou concours 6ème 2025, que l’inscription se fera en ligne via le site suivant : six.education.tn, à partir du 21 octobre 2024 et jusqu’au 19 novembre 2024.

Les élèves qui désirent passer le concours d’entrée aux collèges pilotes de Tunisie doivent :

– Accéder au site mentionné ci-dessus pour effectuer leur inscription,

– imprimer le formulaire de candidature,

– l’accompagner de tous les documents requis et le soumettre à l’administration de leur établissement scolaire au plus tard le 25 novembre 2024.

