Festival Najaa El Fen du 27 octobre au 2 novembre 2024 à Douz

Festival Najaa El Fen , festival de la création artistique au Sahara, se déroule dans sa 3ème édition du 27 octobre au 2 novembre 2024 à Douz, dans le gouvernorat de Kébili. Un programme culturel et artistique varié, composé de spectacles, une résidence artistique et des ateliers d’arts plastiques, d’écriture littéraire, de composition et de chant, est prévu.

Le directeur du festival Ridha Ben Mansour, a annoncé que cette édition constituera un important évènement culturel qui rassemble tous les arts. Le festival verra la participation d’étudiants en musique issus de divers pays maghrébins et européens.

Les artistes Issam Abdennour (Tunisie), Hassan Bejou (Libye) et la chorale Nassim (Algérie) se produiront dans divers espaces de la région dans le cadre du programme musical. Un spectacle d’Allemagne sera également donné au profit des élèves d’une école à Douz.

Une résidence artistique autour d’un projet baptisé “Ramla” (sable) verra la participation des artistes Karim Thlibi et Zied Zouari.

L’atelier d’écriture littéraire, encadré par l’écrivain et poète Chiheb Ben Amor, sera organisé au profit des élèves de la région. L’atelier d’arts plastiques, encadré par l’artiste Yosr Hallouli, sera consacré à la peinture avec du sable. Un atelier de chant maghrébin sera dédié aux jeunes chanteurs de la région de Douz.

Un grand village artistique (Najaa artistique) sera installé au coeur du Sahara dans le cadre de ce festival nomade qui voyage chaque année dans un lieu différent à travers le Sahara et va à la rencontre du public et des artistes locaux.

Le festival de la création artistique au Sahara, Najaa el fan, est organisé par la “Société Naja’ el fan” en partenariat avec les instituts supérieurs de musique de Tunis, Sousse et Sfax et l’Organisation du monde islamique pour l’Education, les sciences et la Culture (ISESCO).

Pour plus d’informations, consultez la page facebook du Festival De Création Artistique Au Sahara “نجع الفن” .

Tekiano avec TAP