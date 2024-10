La piscine du Belvédère a fait peau neuve après des travaux de réaménagement d’envergure, achevés en un temps record. Le projet a été entièrement réalisé par des compétences tunisiennes pour un coût total de 18 millions de dinars avec l’aide de plusieurs acteurs institutionnels et privés, notamment la BIAT. Sofiène Belaïd, directeur de la piscine, précise que ce projet a été lancé sur ordre du président de la République après sa visite le 15 février 2024.

Le réaménagement a respecté l’architecture d’origine tout en modernisant les infrastructures pour répondre aux normes actuelles. La piscine principale, d’une longueur de 33 mètres et d’une largeur de 20 mètres, peut désormais accueillir jusqu’à 350 nageurs. Une piscine pour enfants a également été réaménagée pour offrir une expérience agréable aux familles.

La piscine municipale du Belvédère n’est pas conforme aux normes olympiques, mais elle est adaptée pour les clubs de natation. Les vestiaires, rénovés et modernisés, incluent des installations pour hommes, femmes et personnes à mobilité réduite. L’espace est équipé de systèmes de filtration automatisée et d’économies d’eau pour garantir la qualité de l’eau.

Les gradins, pouvant désormais accueillir 700 spectateurs, ont été restaurés. La piscine pourra aussi accueillir des événements culturels et des mariages. Un court de tennis a été rénové pour offrir une expérience harmonieuse, en accord avec l’esthétique de la piscine.

Le président de la République, Kais Saïed, a procédé, lundi 21 octobre 2024, à la réouverture de la piscine municipale du Belvédère après avoir ordonné la restauration et la rénovation de cet espace ainsi que le réaménagement de la place Pasteur, située en face. Photos de la piscine du Belvédère partagées par la page Présidence Tunisie:

la piscine municipale du Belvédère ouvrira ses portes de mai à fin octobre, avec une possibilité d’élargir ses activités, car un projet d’abri automatique est envisagé.

Pour assurer la sécurité, des caméras de surveillance et portails électroniques ont été installés. Un système d’alerte en cas de noyade et des dispositifs anti-incendie sont également en place.

La piscine accueillera le public par tranche horaire, la première de 9h00 à 13h00 et la seconde de 13h00 à 16h00, avec un tarif d’environ 12 dinars, considéré comme abordable par le directeur pour permettre à tout le monde de profiter de ses nouveaux services.

Tekiano