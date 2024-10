Concours Tunisien des produits de terroir , 4ème édition en marge du salon SIAT 2024

Le concours tunisien des produits de terroir se déroule dans sa 4ème édition en marge du salon de l’agriculture tunisien SIAT 2024, le Salon International de l’Investissement Agricole et de la Technologie, qui se déroule au parc des expositions du Kram. Le concours mettra à l’honneur la stratégie Tunisienne de valorisation et promotion des produits de terroir.

Cette initiative novatrice vise à stimuler le développement local et la croissance multisectorielle à travers les produits typiques de la Tunisie, avec un focus particulier sur les régions pilotes de Nabeul et Kairouan, selon l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA).

Le SIAT 2024 se tiendra du 30 octobre au 2 novembre 2024 à Tunis, portera sur le thème « L’Innovation pour un Investissement Résilient, Inclusif et Durable ». À cette occasion, le pavillon des Produits de Terroir, d’une superficie de 60 m², sera dédié aux démonstrations et dégustations. Les exposants pourront y présenter leurs produits, tandis qu’un espace B to B sera réservé aux rencontres entre producteurs et partenaires potentiels, favorisant ainsi le développement de projets commerciaux.

En parallèle du concours, le SIAT 2024 mettra en avant les technologies de pointe dans les secteurs agricoles, agroalimentaires et de la pêche, ainsi que des produits visant à renforcer l’exportation. Des rencontres de partenariat entre promoteurs tunisiens et investisseurs étrangers seront organisées pour encourager la création de projets mixtes.

Le salon proposera également des séances de démonstration dédiées aux nouvelles technologies et techniques agricoles, telles que la certification, le contrôle de qualité, et l’optimisation de la production et la valorisation des produits agricoles.

Un autre temps fort du SIAT 2024 sera le concours GREEN’TIC, dédié aux solutions TIC appliquées à l’agriculture. Ce concours vise à encourager les innovations technologiques pour rendre l’agriculture plus verte, plus durable et plus efficace.

