Forsa Street édition 2024 les 26 et 27 octobre à la Cité de la Culture de Tunis

Forsa Street édition 2024 est prévu pour les 26 et 27 octobre à la Cité de la Culture de Tunis. Cet événement dédié à la promotion des opportunités de formation et d’emploi pour la jeunesse tunisienne est lancée par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), à travers son projet ZME (Centre Tuniso-Allemand pour la Migration et le Développement).

Cette initiative a pour objectif de connecter les jeunes tunisiens avec des conseillers représentant diverses structures publiques et organismes internationaux, afin de les guider dans leurs projets professionnels.

Le concept central de Forsa Street est un labyrinthe géant, conçu pour représenter la diversité des parcours professionnels possibles pour un jeune tunisien. Cette structure monumentale de 15 mètres par 10 mètres, composée de 40 panneaux (80 côtés), permet aux participants de naviguer à travers les différents services et opportunités mis à leur disposition. À chaque étape de leur parcours, des conseillers sont présents pour orienter les jeunes et répondre à leurs questions, que ce soit sur la formation professionnelle, l’enseignement supérieur, l’emploi, l’entrepreneuriat ou le placement international.

Le labyrinthe symbolise ainsi le chemin que chaque jeune peut emprunter pour atteindre ses objectifs professionnels, qu’il s’agisse de trouver un emploi en Tunisie ou à l’étranger, de se former, ou encore de lancer sa propre entreprise.

Forsa Street verra la présence de personnalités de premier plan, dont Monsieur Sadok Mourali, ministre de la Jeunesse et des Sports, et Monsieur Riadh Chaoued, ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. S. E. Madame Elisabeth Wolbers, ambassadrice de la République fédérale d’Allemagne en Tunisie et Madame Ariane Borgstedt, directrice régionale GIZ Tunisie et Libye.

L’événement est organisé en partenariat avec plusieurs ministères tunisiens, notamment ; la Jeunesse et des Sports, l’Emploi, l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, ainsi qu’avec des organisations internationales telles que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et UNICEF Tunisie… Des institutions allemandes, telles que Prorecognition, le DAAD et le Goethe-Institut …y participent également.

Des ateliers parallèles seront également organisés pour offrir aux participants des informations concrètes sur les services liés à l’intégration socio-professionnelle et aux opportunités de développement. Différents secteurs, tels que la formation professionnelle, l’enseignement supérieur, l’emploi, l’entrepreneuriat, et la jeunesse-sport-culture, seront représentés au sein du labyrinthe.

Lors de Forsa-Street, un pavillon dédié aux opportunités professionnelles en Allemagne sera également installé, offrant aux jeunes l’opportunité d’en apprendre davantage sur les options de migration régulière pour travailler et se former dans ce pays.

