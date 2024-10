Le Groupe Prestige Projects organise une vente privée au profit de l’association Nourane. Le Groupe Prestige Projects, représentant officiel de grandes maisons et fabricants de mobilier de luxe et leader dans la gestion de projets haut de gamme, annonce que cette vente privée exclusive de différentes collections et pièces de mobiliers et luminaires, est prévue pour dimanche 27 octobre 2024, au cœur de ses locaux au Berges du Lac 2.

Cet événement unique s’adresse à une clientèle raffinée et engagée, avec une noble mission : une partie importante des ventes sera reversée à l’Association Nourane, qui œuvre pour la prévention des maladies cancéreuses depuis 2016.

Les invités auront l’opportunité de découvrir des pièces uniques provenant de marques telles que Vitra, Andreu world, Flos, et bien d’autres références iconiques du design contemporain.

Chaque création, soigneusement sélectionnée, témoigne d’un savoir-faire exceptionnel et d’une esthétique raffinée. Cette vente privée se veut un véritable voyage au cœur du design, où chaque pièce raconte une histoire et évoque une émotion.

Un voyage qui ne se limite pas à une simple exposition de mobilier d’éditeurs, mais incarne un véritable mouvement de sensibilisation. En effet, à l’heure où la prévention et le dépistage précoce s’avèrent essentiels pour sauver des vies, le Groupe Prestige Projects affirme que le luxe peut et doit rimer avec solidarité.

Un engagement pour la vie

En participant à cet événement, chaque client ne fait pas qu’acquérir une pièce d’exception ; mais devient acteur d’un changement positif. En effet, une femme sur huit en Tunisie est touchée par le cancer du sein, et chaque geste compte dans la lutte contre cette maladie. Le Groupe Prestige Projects, en tant qu’acteur du luxe socialement engagé, illustre à merveille cette philosophie : allier esthétique et responsabilité sociale.

L’événement se déroulera dans un cadre raffiné qui reflète l’essence même du groupe. Les convives seront plongés dans une atmosphère sophistiquée, propice aux échanges et à la découverte des dernières créations en matière de design. Chaque participation à cette vente privée contribue directement aux efforts déployés pour la recherche et le soutien des personnes touchées par le cancer du sein.

Unir le raffinement et l’engagement :

Les participants auront également l’occasion de s’informer sur les initiatives de l’Association Nourane, d’échanger avec des experts du design, et de rencontrer des représentants de l’association dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Un moment précieux où élégance et engagement se rencontrent.

Le Groupe Prestige Project invite chaleureusement ses amis et partenaires à se joindre à cet événement exceptionnel, où le raffinement se met au service de la communauté.

