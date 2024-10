Le Pôle Technologique de Borj Cédria abrite la première édition de la Journée de la Technopole, dans le gouvernorat de Ben Arous, sur le thème « Le Pôle Technologique de Borj Cédria face aux défis du renouveau, de la modernisation et du développement durable ».

La présidente directrice générale du Pôle, Nada Lachâal, a indiqué que cette manifestation initiée mercredi 23 octobre 2024, en partenariat avec l’Agence allemande de coopération au développement (GIZ) et le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, vise à promouvoir le rayonnement du Pôle et à servir les besoins des institutions industrielles et des entreprises émergentes actives dans les TIC, implantées au sein du pôle.

Pour sa part, le directeur du cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ahmed Cheikh Arbi, a souligné le rôle assumé d’un tel évènement, dans la mise en valeur des pôles technologiques et de leurs institutions de recherche dans le développement des voies de recherche scientifique et l’affermissement des liens entre l’institution universitaire et son environnement économique.

Au programme de cette manifestation, un bouquet d’interventions scientifiques, notamment des « success stories » d’une série de projets de recherche de divers laboratoires ainsi qu’une présentation de partenariats réussis avec plusieurs institutions économiques.

Le Pôle Technologique de Borj Cédria abrite quatre centres de recherche et trois institutions universitaires, fort d’environ 800 chercheurs et 200 ingénieurs, et qui attirent environ 5 000 étudiants.