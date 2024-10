Les attaques par ransomware et spyware sur les systèmes industriels ont augmenté sensiblement au 2e trimestre 2024

Les attaques par ransomware et spyware sur les systèmes industriels ont augmenté sensiblement au 2e trimestre selon Kaspersky. La société spécialisée dans la sécurité des systèmes d’information a publié son rapport sur la cybersécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) pour le deuxième trimestre 2024, révélant que cette augmentation s’élève à 20 %. Les infrastructures critiques sont particulièrement touchées, avec une montée en puissance des ransomwares et des spywares, représentant les menaces les plus sérieuses.

Selon Kaspersky, 23,5 % des ordinateurs ICS dans le monde ont été exposés à des cyberattaques, marquant une légère baisse de 0,9 point par rapport au premier trimestre 2024.

Malgré cela, les attaques par ransomware ont considérablement augmenté, touchant 1,2 fois plus d’ordinateurs que lors du trimestre précédent. Les spywares restent une menace persistante, utilisés pour voler des informations et préparer de futures attaques.

Evgeny Goncharov, responsable de la CERT ICS de Kaspersky, souligne que la montée des ransomwares peut perturber des opérations cruciales dans des secteurs tels que l’énergie, les transports ou l’industrie manufacturière. Les spywares, souvent utilisés pour voler des informations d’identification, facilitent les attaques futures et augmentent les risques d’incidents majeurs.

Les logiciels espions, tels que les backdoors et chevaux de Troie, continuent de voler des données et facilitent les attaques par ransomware. Les cybercriminels exploitent des techniques sans fichier pour lancer des malwares de crypto-monnaie.

Il est à noter que l’Afrique reste la région la plus ciblée, avec 30 % des systèmes ICS affectés. Pour lire le rapport complet, visitez la page de l’ICS CERT de Kaspersky.

Tekiano avec communiqué